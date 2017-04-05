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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78704 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169736 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121903 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115270 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106155 просмотра

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В ГПУ не исключили, что обыски в "Укрнафте" продлятся несколько суток

В ГПУ не исключили, что обыски в "Укрнафте" продлятся несколько суток

Киев  •  УНН

 • 10336 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Обыски в ПАО "Укрнафта" могут продолжаться несколько суток, поскольку нужно проверить большое количество документов. Об этом сказал журналистам у ПАО "Укрнафта", где проходят обыски, сотрудник ГПУ Дмитрий Павлий, передает корреспондент УНН.

Представитель ГПУ рассказал, что обыски начались в 10:00 и продолжаются в настоящее время.

"Мы еще будем работать, возможно, не одни сутки, потому что здание большое, а документов много", - сказал он.

Также, по словам Д.Павлия, обыски проходят в шести структурных подразделениях в других областях Украины.

Ранее пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц предприятия, которые в 2013-2015 годах нанесли ущерб ПАО "Укрнафта" в размере почти 140 млн грн.

По ее данным, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, входившим в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).

Она добавила, что сейчас следователи ГПУ с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, при поддержке СБ Украины, проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта".

Напомним, в "Укрнафту" пришли с обысками.

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