В ГПУ не исключили, что обыски в "Укрнафте" продлятся несколько суток

Представитель ГПУ рассказал, что обыски начались в 10:00 и продолжаются в настоящее время.

"Мы еще будем работать, возможно, не одни сутки, потому что здание большое, а документов много", - сказал он.

Также, по словам Д.Павлия, обыски проходят в шести структурных подразделениях в других областях Украины.

Ранее пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц предприятия, которые в 2013-2015 годах нанесли ущерб ПАО "Укрнафта" в размере почти 140 млн грн.

По ее данным, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, входившим в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционный комитет сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).

Она добавила, что сейчас следователи ГПУ с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, при поддержке СБ Украины, проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта".

Напомним, в "Укрнафту" пришли с обысками.