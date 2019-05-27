У ГПУ готові пред’явити обвинувачення тим, хто давав накази про розстріл на Майдані

"Слідство щодо тих, хто дав злочинні накази розстріляти мирних людей на Майдані завершено, ми готові пред’явити обвинувачення і йти в суд. Я впевнений, що для Верховної Ради, для мене як Генпрокурора важливо дати відповідь на питання, хто віддав злочинні накази розстрілювати мирних людей", - зазначив Луценко.

За його словами, в суді зараз перебувають кілька сотень людей, які виконували ці накази, з них – близько 160 правоохоронців і близько 30 керівників правоохоронних структур і посадовців.

"Ми впевнені, що ми зібрали докази, щоб звинуватити Януковича, тодішніх керівників СБУ – Якименка, МВС – Захарченка, Внутрішніх військ – Шуляка в тому, що вони віддали накази про злочинні дії, які призвели до сотні вбитих та декілька тисяч поранених на Майдані", - додав Луценко.

Нагадаємо, Луценко сказав, коли справа про розстріли на Майдані піде до суду.

Зокрема, Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до ВР із закликом підтримати право на заочне судочинство для передачі в суд обвинувачення за злочинні рішення та дії, що призвели до смертей на Майдані.