У Голій Пристані було знищено 18 окупантів, а у Мелітополі близько 50 поранено - Генштаб

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«Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією 18 російських загарбників знищено та 2 – поранено», - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що 2 листопада поточного року, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім того, 3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони.

«Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах», - зазначається в повідомленні.

Раніше

У Мелітополі знищено основний штаб окупантів.