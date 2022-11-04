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В Голой Пристани было уничтожено 18 оккупантов, а в Мелитополе около 50 ранены - Генштаб

Киев • УНН

 • 167232 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области было уничтожено 18 российских захватчиков. В Мелитополе около 50 рашистов были ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации 18 российских захватчиков уничтожены и 2 – ранены», - говорится в сообщении.

Добавим

Также сообщается, что 2 ноября текущего года, в районе города Энергодар Запорожской области, уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, 3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны.

«Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах», - отмечается в сообщении.

Ранее

В Мелитополе уничтожен основной штаб оккупантов.

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