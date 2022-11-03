У Мелітополі пролунали гучні вибухи: знищено основний штаб окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи. Як повідомляється, зруйнований один із основних штабів рашистів.
Про це поінформував у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
“Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
“Рахуємо кількість ліквідованих орків”, — додав Федоров.
Нагадаємо
ЗСУ на півдні знищили 8 рашистів та 4 склади з боєприпасами окупантів.