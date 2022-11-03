У Мелітополі пролунали гучні вибухи: знищено основний штаб окупантів

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“Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно”, — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу “Рефма”, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

“Рахуємо кількість ліквідованих орків”, — додав Федоров.

Нагадаємо

ЗСУ на півдні знищили 8 рашистів та 4 склади з боєприпасами окупантів.