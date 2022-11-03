В Мелитополе раздались громкие взрывы: уничтожен основной штаб оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы. Как сообщается, разрушен один из основных штабов рашистов.
Об этом проинформировал в своем Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко”, — говорится в сообщении.
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По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода “Рефма”, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
“Считаем количество ликвидированных орков”, — добавил Федоров.
Напомним
ВСУ на юге уничтожили 8 рашистов и 4 склада с боеприпасами оккупантов.