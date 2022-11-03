В Мелитополе раздались громкие взрывы: уничтожен основной штаб оккупантов

Цитата

“Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко”, — говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода “Рефма”, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

“Считаем количество ликвидированных орков”, — добавил Федоров.

Напомним

ВСУ на юге уничтожили 8 рашистов и 4 склада с боеприпасами оккупантов.