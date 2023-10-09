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У Гамбурзі закривали аеропорт через можливу загрозу літаку з Ірану

У Гамбурзі закривали аеропорт через можливу загрозу літаку з Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Аеропорт Гамбурга у ФРН понад 2 години був закритий на виліт і посадку через можливу загрозу атаки на літак, який прилетів з Ірану. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Повідомляється, що в аеропорту Гамбурга через можливу загрозу лайнеру, що прилетів з Тегерану, з 12:40 за місцевим часом припинили посадку і виліт літаків.

Уранці до федеральної поліції надійшов електронний лист, у якому йшлося про загрозу атаки на літак зі столиці Ірану, повідомив представник поліції. Але подробиць не наведено.

Літак із Тегерана приземлився в аеропорту Гамбурга невдовзі після полудня за місцевим часом і його направили на окремий майданчик. Фахівці обшукували літак та багаж. 198 пасажирів і 16 членів екіпажу покинули повітряне судно і проходили контроль в окремій зоні.

Після завершення усіх перевірок близько 15 години аеропорт відновив повноцінну роботу. Про небезпеки, які б були виявлені під час перевірок, не повідомлялося.

Можливі затримки, пасажирам рекомендується перевірити статус рейсу, заявили представники аеропорту.

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