У Гамбурзі закривали аеропорт через можливу загрозу літаку з Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Аеропорт Гамбурга у ФРН понад 2 години був закритий на виліт і посадку через можливу загрозу атаки на літак, який прилетів з Ірану. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Повідомляється, що в аеропорту Гамбурга через можливу загрозу лайнеру, що прилетів з Тегерану, з 12:40 за місцевим часом припинили посадку і виліт літаків.
Уранці до федеральної поліції надійшов електронний лист, у якому йшлося про загрозу атаки на літак зі столиці Ірану, повідомив представник поліції. Але подробиць не наведено.
Літак із Тегерана приземлився в аеропорту Гамбурга невдовзі після полудня за місцевим часом і його направили на окремий майданчик. Фахівці обшукували літак та багаж. 198 пасажирів і 16 членів екіпажу покинули повітряне судно і проходили контроль в окремій зоні.
Після завершення усіх перевірок близько 15 години аеропорт відновив повноцінну роботу. Про небезпеки, які б були виявлені під час перевірок, не повідомлялося.
Можливі затримки, пасажирам рекомендується перевірити статус рейсу, заявили представники аеропорту.
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