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В Гамбурге закрывали аэропорт из-за возможной угрозы самолету из Ирана

В Гамбурге закрывали аэропорт из-за возможной угрозы самолету из Ирана

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Аэропорт Гамбурга в ФРГ более 2 часов был закрыт на вылет и посадку из-за возможной угрозы атаки на самолет, прилетевший из Ирана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Сообщается, что в аэропорту Гамбурга из-за возможной угрозы лайнеру, прилетевшему из Тегерана, с 12:40 по местному времени прекратили посадку и вылет самолетов.

Утром в федеральную полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось об угрозе атаки на самолет из столицы Ирана, сообщил представитель полиции. Но подробностей не приведено.

Самолет из Тегерана приземлился в аэропорту Гамбурга вскоре после полудня по местному времени и был отправлен на отдельную площадку. Специалисты обыскивали самолет и багаж. 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно и проходили контроль в отдельной зоне.

После завершения всех проверок около 15 часов аэропорт возобновил полноценную работу. Об опасностях, которые были бы обнаружены во время проверок, не сообщалось.

Возможны задержки, пассажирам рекомендуется проверить статус рейса, заявили представители аэропорта.

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