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У ФСБ РФ заявили, що українські моряки не є військовополоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українські моряки не можуть вважатися військовополоненими. На цьому наголосив начальник Слідчого управління ФСБ Росії Михайло Шишов, коментуючи статус українських моряків, яких захопила РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.

У ФСБ РФ заявили, що українські моряки не є військовополоненими

"Останнім часом українська сторона намагається представити своїх військовослужбовців як військовополонених, проте зазначені українські громадяни звинувачуються в скоєнні кримінального злочину і у відповідність до Конвенції про поводження з військовополоненими, підписаної в Женеві 12 серпня 1949 року, не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Російська Федерація і Україна не перебувають у стані військового конфлікту або війни", - зазначив він.

Шишов також додав, що нібито "житель Донбасу упізнав в одному з 24 заарештованих за незаконний перетин кордону українських військових співробітника Служби безпеки України (СБУ), який його катував".

Він також повідомив, що "правоохоронні органи Донецька вже зацікавилися цим фактом". 

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.

Пізніше заступник голови СБУ Олег Фролов заявив, що захоплені російськими військовими під час атаки 25 листопада на українські кораблі у Чорному морі військові ВМС України є військовополеними

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