У ФСБ РФ заявили, що українські моряки не є військовополоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українські моряки не можуть вважатися військовополоненими. На цьому наголосив начальник Слідчого управління ФСБ Росії Михайло Шишов, коментуючи статус українських моряків, яких захопила РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Останнім часом українська сторона намагається представити своїх військовослужбовців як військовополонених, проте зазначені українські громадяни звинувачуються в скоєнні кримінального злочину і у відповідність до Конвенції про поводження з військовополоненими, підписаної в Женеві 12 серпня 1949 року, не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Російська Федерація і Україна не перебувають у стані військового конфлікту або війни", - зазначив він.
Шишов також додав, що нібито "житель Донбасу упізнав в одному з 24 заарештованих за незаконний перетин кордону українських військових співробітника Служби безпеки України (СБУ), який його катував".
Він також повідомив, що "правоохоронні органи Донецька вже зацікавилися цим фактом".
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.
Пізніше заступник голови СБУ Олег Фролов заявив, що захоплені російськими військовими під час атаки 25 листопада на українські кораблі у Чорному морі військові ВМС України є військовополеними.