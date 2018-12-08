В ФСБ РФ заявили, что украинские моряки не являются военнопленными
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украинские моряки не могут считаться военнопленными. Об этом заявил начальник Следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, комментируя статус украинских моряков, которых захватила РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В последнее время украинская сторона пытается представить своих военнослужащих как военнопленных, однако указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствие с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанного в Женеве 12 августа 1949, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны", - отметил он.
Шишов также добавил, что якобы "житель Донбасса узнал в одном из 24 арестованных за незаконное пересечение границы украинских военных сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который его пытал".
Он также сообщил, что "правоохранительные органы Донецка уже заинтересовались этим фактом".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.
Позже заместитель председателя СБУ Олег Фролов заявил, что захваченные российскими военными во время атаки 25 ноября на украинском корабле в Черном море военные ВМС Украины является военнопленными.