У французькому місті Фрежус сталися масові заворушення та сутички з поліцією

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За його інформацією, заворушення спалахнули в районі Габель в ніч з суботи на неділю. Правопорушники закидали поліцейських різними предметами.

Згідно даними місцевої газети Var-Matin, десятки молодих людей спалили декілька автомобілів, в тому числі один патрульний. Також постраждав магазин з продажу мотоциклів.