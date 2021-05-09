У французькому місті Фрежус сталися масові заворушення та сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Троє поліцейських отримали травми в ході заворушень у французькій комуні Фрежюс (департамент Вар, південний схід країни). Про це в неділю повідомив телеканал BFM, пише УНН.
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За його інформацією, заворушення спалахнули в районі Габель в ніч з суботи на неділю. Правопорушники закидали поліцейських різними предметами.
Згідно даними місцевої газети Var-Matin, десятки молодих людей спалили декілька автомобілів, в тому числі один патрульний. Також постраждав магазин з продажу мотоциклів.