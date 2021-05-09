Во французском городе Фрежюс произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Трое полицейских получили травмы в ходе беспорядков во французской коммуне Фрежюс (департамент Вар, юго-восток страны). Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM, пишет УНН.
Детали
По его информации, беспорядки вспыхнули в районе Габель в ночь с субботы на воскресенье. Правонарушители забросали полицейских различными предметами.
Согласно данным местной газеты Var-Matin, десятки молодых людей сожгли несколько автомобилей, в том числе один патрульный. Также пострадал магазин по продаже мотоциклов.