У французькому Куршевелі спалахнула масштабна пожежа в елітному готелі

На відомому гірськолижному курорті Куршевель сталася пожежа в престижному готелі "Grandes Alpes", де розташований популярний серед російських знаменитостей бутик "Rendez-vous". Вогонь швидко розповсюдився будівлею, завдавши значних збитків комерційним приміщенням на нижніх поверхах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, через надзвичайну ситуацію рятувальники евакуювали 83 особи, серед яких були гості готелю та персонал. Завдяки вчасним діям пожежних підрозділів вдалося уникнути людських жертв та постраждалих. Проте приміщення бутика, де раніше проводили гучні заходи за участю російських медіаперсон, зазнало серйозних пошкоджень внаслідок дії вогню та води під час гасіння.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення займання та оцінюють загальну суму збитків, завданих інфраструктурі готелю. Будівля "Grandes Alpes" залишається тимчасово закритою до завершення всіх експертиз та відновлювальних робіт.

Пожежа на фабриці в Греції: загинули троє людей, ще двоє зникли