19:02 • 6514 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 10882 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 10402 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 10779 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 14347 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 16902 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 12896 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24348 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23925 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27813 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
У французькому Куршевелі спалахнула масштабна пожежа в елітному готелі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

На гірськолижному курорті Куршевель у готелі "Grandes Alpes" сталася пожежа. Евакуйовано 83 особи, бутик "Rendez-vous" зазнав значних пошкоджень.

У французькому Куршевелі спалахнула масштабна пожежа в елітному готелі

На відомому гірськолижному курорті Куршевель сталася пожежа в престижному готелі "Grandes Alpes", де розташований популярний серед російських знаменитостей бутик "Rendez-vous". Вогонь швидко розповсюдився будівлею, завдавши значних збитків комерційним приміщенням на нижніх поверхах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, через надзвичайну ситуацію рятувальники евакуювали 83 особи, серед яких були гості готелю та персонал. Завдяки вчасним діям пожежних підрозділів вдалося уникнути людських жертв та постраждалих. Проте приміщення бутика, де раніше проводили гучні заходи за участю російських медіаперсон, зазнало серйозних пошкоджень внаслідок дії вогню та води під час гасіння.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення займання та оцінюють загальну суму збитків, завданих інфраструктурі готелю. Будівля "Grandes Alpes" залишається тимчасово закритою до завершення всіх експертиз та відновлювальних робіт.

Пожежа на фабриці в Греції: загинули троє людей, ще двоє зникли26.01.26, 13:26 • 2792 перегляди

Степан Гафтко

