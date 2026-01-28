Во французском Куршевеле вспыхнул масштабный пожар в элитном отеле

На известном горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар в престижном отеле "Grandes Alpes", где расположен популярный среди российских знаменитостей бутик "Rendez-vous". Огонь быстро распространился по зданию, нанеся значительный ущерб коммерческим помещениям на нижних этажах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По официальным данным, из-за чрезвычайной ситуации спасатели эвакуировали 83 человека, среди которых были гости отеля и персонал. Благодаря своевременным действиям пожарных подразделений удалось избежать человеческих жертв и пострадавших. Однако помещение бутика, где ранее проводились громкие мероприятия с участием российских медиаперсон, получило серьезные повреждения в результате действия огня и воды во время тушения.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения возгорания и оценивают общую сумму ущерба, нанесенного инфраструктуре отеля. Здание "Grandes Alpes" остается временно закрытым до завершения всех экспертиз и восстановительных работ.

