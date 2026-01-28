Во французском Куршевеле вспыхнул масштабный пожар в элитном отеле

$42.960.17
19:02 • 6430 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 10809 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 10352 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 10733 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 14319 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 16875 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 12887 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24344 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23922 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27812 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие28 января, 12:12 • 5638 просмотра
На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан28 января, 12:28 • 3350 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 14338 просмотра
Если Зеленский действительно готов к встрече, тогда мы приглашаем его в москву - помощник путина ушаков28 января, 13:09 • 3770 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 5242 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 33017 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 62409 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 89814 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 69217 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 87795 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 5288 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 37289 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 35879 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42555 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 45218 просмотра
Во французском Куршевеле вспыхнул масштабный пожар в элитном отеле

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На горнолыжном курорте Куршевель в отеле "Grandes Alpes" произошел пожар. Эвакуированы 83 человека, бутик "Rendez-vous" получил значительные повреждения.

Во французском Куршевеле вспыхнул масштабный пожар в элитном отеле

На известном горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар в престижном отеле "Grandes Alpes", где расположен популярный среди российских знаменитостей бутик "Rendez-vous". Огонь быстро распространился по зданию, нанеся значительный ущерб коммерческим помещениям на нижних этажах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По официальным данным, из-за чрезвычайной ситуации спасатели эвакуировали 83 человека, среди которых были гости отеля и персонал. Благодаря своевременным действиям пожарных подразделений удалось избежать человеческих жертв и пострадавших. Однако помещение бутика, где ранее проводились громкие мероприятия с участием российских медиаперсон, получило серьезные повреждения в результате действия огня и воды во время тушения.

Сейчас специалисты устанавливают причины возникновения возгорания и оценивают общую сумму ущерба, нанесенного инфраструктуре отеля. Здание "Grandes Alpes" остается временно закрытым до завершения всех экспертиз и восстановительных работ.

Пожар на фабрике в Греции: погибли три человека, еще двое пропали без вести26.01.26, 13:26 • 2792 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость