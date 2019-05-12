В результаті стрілянини у Франції поранено 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Шестеро людей постраждали при стрілянині в місті Ам'єн (Франція) в ніч на неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Bleu.
Стрілянина почалася в будівлі громадської організації і потім продовжилася на вулиці, коло 2-ї години ночі за місцевим часом.
Всі постраждалі були доставлені в лікарню, четверо з них були відпущені після надання медичної допомоги. В основному люди мають поранення в ноги і руки.
Причини інциденту в даний час не встановлені, прокуратура почала розслідування
Як повідомляв УНН, в Тюмені вбили підозрюваних у зв'язках з "Ісламським державою" .