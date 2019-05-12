В результате стрельбы во Франции ранены 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Шесть человек пострадали при стрельбе в городе Амьен (Франция) в ночь на воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.
Стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице, коло 2-х часов ночи по местному времени.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них были отпущены после оказания медицинской помощи. В основном люди имеют ранение в ноги и руки.
Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование
Как сообщал УНН, в Тюмени убили подозреваемых в связях с "Исламским государством".