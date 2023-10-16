У Франції провели евакуацію у школі, на яку три дні тому був здійснений напад
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вранці 16 жовтня, учнів та персонал середньої школи у французькому Аррасі, евакуювали через загрозу вибуху. Про це повідомляє Agence France-Presse, пише УНН.
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Після телефонного дзвінка з повідомленням про вибуховий предмет, близько 150 студентів і викладачів "Ліцею Гамбетта" залишили заклад близько 10:30 ранку. На місце прибула поліцейська команда експертів-вибухотехніків.
Поки що продовжуються роботи з виявлення небезпечних предметів, більшість евакуйованих чекають разом з цивільною обороною на околиці школи, а інші сховалися в магазині, розташованому неподалік від школи.
Нагадаємо
Саме в цьому закладі в п'ятницю під час теракту загинув викладач французької мови Домінік Бернар. Нападник чеченського походження також поранив ще двох людей.
Президент Еммануель Макрон засудив цей напад, охарактеризувавши трагедію "варварським ісламським тероризмом".
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