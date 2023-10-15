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Франція розмістить 7 тисяч солдатів, аби посилити безпеку на тлі нападу у школі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У суботу Франція заявила, що розмістить 7000 солдатів після оголошення найвищого рівня небезпеки після смертельного ножового поранення вчителя підозрюваним чеченським походженням, який також важко поранив трьох інших у школі. Про це пише AFP, передає УНН.

Франція розмістить 7 тисяч солдатів, аби посилити безпеку на тлі нападу у школі

Деталі 

В уряді Франції повідомили, що солдати будуть розгорнуті до вечора понеділка до подальшого повідомлення в рамках поточної операції безпеки у великих центрах міст і туристичних місцях.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що чергову спробу нападу в іншому регіоні завадили сили безпеки.

За даними міністерства внутрішніх справ, президент мав на увазі арешт "радикалізованого" чоловіка, якого заарештували, коли він виходив з молитовного залу в департаменті Івлін (адміністративна одиниця) поблизу Парижа за носіння забороненої зброї.

Пізніше міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що "ймовірно, існує зв'язок між тим, що відбувається на Близькому Сході, і цим інцидентом" в Аррасі.

Нагадаємо

Франція в п'ятницю підвищила рівень попередження до найвищого рівня після того, як чоловік чеченського походження зарізав вчителя і серйозно поранив двох інших дорослих у школі в місті Аррас на півночі країни внаслідок нападу з ножем, який перегукується з жахливим вбивством вчителя у 2020 році.

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