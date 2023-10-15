Франция разместит 7 тысяч солдат, чтобы усилить безопасность на фоне нападения в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В субботу Франция заявила, что разместит 7000 солдат после объявления наивысшего уровня опасности после смертельного ножевого ранения учителя подозреваемым чеченским происхождением, который также тяжело ранил трех других в школе. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
В правительстве Франции сообщили, что солдаты будут развернуты до вечера понедельника до дальнейшего уведомления в рамках текущей операции безопасности в крупных центрах городов и туристических местах.
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что очередную попытку нападения в другом регионе помешали силы безопасности.
По данным министерства внутренних дел, президент имел в виду арест "радикализированного" мужчины, которого арестовали, когда он выходил из молитвенного зала в департаменте Ивлин (административная единица) близ Парижа за ношение запрещённого оружия.
Позже министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что "вероятно, существует связь между тем, что происходит на Ближнем Востоке, и этим инцидентом" в Аррасе.
Напомним
Франция в пятницу повысила уровень предупреждения до самого высокого уровня после того, как мужчина чеченского происхождения зарезал учителя и серьезно ранил двух других взрослых в школе в городе Аррас на севере страны в результате нападения с ножом, которое перекликается с ужасным убийством учителя в 2020 году.
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