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Во Франции провели эвакуацию в школе, на которую три дня назад было совершено нападение

Киев • УНН

 • 258145 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Утром 16 октября, учеников и персонал средней школы во французском Аррасе, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет УНН.

Во Франции провели эвакуацию в школе, на которую три дня назад было совершено нападение

Детали

После телефонного звонка с сообщением о взрывном предмете, около 150 студентов и преподавателей "Лицея Гамбетта" покинули заведение около 10:30 утра. На место прибыла полицейская команда экспертов-взрывотехников.

Пока продолжаются работы по обнаружению опасных предметов, большинство эвакуированных ждут вместе с гражданской обороной на окраине школы, а остальные укрылись в магазине, расположенном неподалеку от школы.

Напомним

Именно в этом заведении в пятницу во время теракта погиб преподаватель французского языка Доминик Бернар. Нападавший чеченского происхождения также ранил еще двух человек.

Президент Эммануэль Макрон осудил это нападение, охарактеризовав трагедию "варварским исламским терроризмом".

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