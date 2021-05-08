У Франції після вакцинації AstraZeneca померла людина

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У період з 23 по 29 квітня у Франції зафіксували два нових випадки тромбозу у людей, які вакцинувалися AstraZeneca. Тромбоз вен головного мозку виявили у жінок віком від 60 до 70 років, одна з них померла.

Згідно з даними французького агентства з лікарських засобів аналіз 15 серйозних випадків гострого панкреатиту, зареєстрованих у Франції, показує, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів з патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

Заявляють, що з моменту початку вакцинації у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, 9 з них - смертельні.

Нагадаємо

У Норвегії заявили, що підтвердили утворення тромбів після вакцини AstraZeneca. В Австралії померли дві людини через декілька днів після вакцинації.