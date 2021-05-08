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Во Франции после вакцинации AstraZeneca умер человек

Во Франции после вакцинации AstraZeneca умер человек

Киев  •  УНН

 • 16860 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Франции у двух человек зафиксировали случаи тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. один человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

В период с 23 по 29 апреля во Франции зафиксировали два новых случая тромбоза у людей, которые вакцинировались AstraZeneca. Тромбоз вен головного мозга обнаружили у женщин в возрасте от 60 до 70 лет, один из них скончался.

Согласно данным французского агентства по лекарственным средствам анализ 15 серьезных случаев острого панкреатита, зарегистрированных во Франции, показывает, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

Заявляют, что с момента начала вакцинации во Франции было зарегистрировано 30 случаев тромбоза, 9 из них - смертельные.

Напомним

В Норвегии заявили, что подтвердили образования тромбов после вакцины AstraZeneca. В Австралии умерли два человека через несколько дней после вакцинации.

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