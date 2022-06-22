У Франції на Renault і Nissan подали до суду через проблеми з двигунами

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Крістоф Легевакес, адвокат юридичної платформи MyLeo, який бере участь у судовому процесі, сказав, що компанії були повідомлені про позов групи, що представляє близько 1100 осіб.

Він додав, що його клієнти наразі не вимагають фінансової компенсації, але в якості першого кроку хотіли отримати докази своєї заяви, що автовиробники повинні були відкликати, коли виявили проблему з 1,2-літровим бензиновим двигуном, який використовувався в 400 000 автомобілів у Європі з 2012 по 2016 роки.

Раніше Renault заявляла, що двигун, виготовлений в Іспанії та Великобританії, використовував занадто багато масла, але додав, що це не несе жодних ризиків для безпеки. Офіційного відкликання регуляторами не було.

У вівторок автовиробник заявив, що не буде брати участь у будь-яких колективних переговорах, а розглядатиме питання виплати компенсації клієнтам у кожному окремому випадку.

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