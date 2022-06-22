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У Франції на Renault і Nissan подали до суду через проблеми з двигунами

У Франції на Renault і Nissan подали до суду через проблеми з двигунами

Київ • УНН

 • 93267 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Партнери по виробництву автомобілів Renault і Nissan у Франції отримали повістки в суд від клієнтів, у яких виникли проблеми з деякими двигунами, виготовленими між 2012 і 2016 роками. Про це інформує УНН.

Деталі

Крістоф Легевакес, адвокат юридичної платформи MyLeo, який бере участь у судовому процесі, сказав, що компанії були повідомлені про позов групи, що представляє близько 1100 осіб.

Він додав, що його клієнти наразі не вимагають фінансової компенсації, але в якості першого кроку хотіли отримати докази своєї заяви, що автовиробники повинні були відкликати, коли виявили проблему з 1,2-літровим бензиновим двигуном, який використовувався в 400 000 автомобілів у Європі з 2012 по 2016 роки.

Раніше Renault заявляла, що двигун, виготовлений в Іспанії та Великобританії, використовував занадто багато масла, але додав, що це не несе жодних ризиків для безпеки. Офіційного відкликання регуляторами не було.

У вівторок автовиробник заявив, що не буде брати участь у будь-яких колективних переговорах, а розглядатиме питання виплати компенсації клієнтам у кожному окремому випадку.

Нагадаємо

Російські активи японського автовиробника Nissan у Санкт-Петербурзі можуть перейти в державну власність.

Компанія Renault не пішла з ринку агресора.

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