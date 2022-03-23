Україна закликає бойкотувати Renault, яка спонсорує війну путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку автокорпорацію Renault, яка відмовляється йти з росії, пише УНН.
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"Renault відмовляється йти з росії. Не те щоб когось дивувало, що Renault підтримує жорстоку агресивну війну в Європі. Але за помилки доводиться платити, особливо коли вони повторюються. Я закликаю клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати групу Renault", - написав Кулеба в Twitter.
Раніше
Міністерство закордонних справ України на цьому тижні опублікувало у Facebook список найбільших компаній, які залишилися в росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.
Зокрема, до переліку увійшли: французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin, французький автовиробник Renault, французька мережа гіпермаркетів "Ашан", німецька торгова компанія Metro, китайський технологічний гігант Huawei, швейцарська продуктова компанія Nestle, медична компанія Johnson & Johnson, американська фармацевтична компанія Pfizer, продовольчі компанії PepsiCo, Danone та інші.
Раніше сьогодні стало відомо, що Nestlе призупинила роботу брендів KitKat і Nesquik в росії.