Украина призывает бойкотировать Renault, спонсирующую войну путина

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"Renault отказывается уходить из россии. Не то чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую агрессивную войну в Европе. Но за ошибки приходится платить, особенно когда они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Группу Renault", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Министерство иностранных дел Украины на этой неделе опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, которые остались в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.

В частности, в перечень вошли: французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, французский автопроизводитель Renault, французская сеть гипермаркетов "Ашан", немецкая торговая компания Metro, китайский технологический гигант Huawei, швейцарская продуктовая компания Nestle, медицинская компания Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания Pfizer, продовольственные компании PepsiCo, Danone и другие.

Ранее сегодня стало известно, что Nestlе приостановила работу брендов KitKat и Nesquik в россии.