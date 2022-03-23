Украина призывает бойкотировать Renault, спонсирующую войну путина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую автокорпорацию Renault, которая отказывается уходить из россии, пишет УНН.
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"Renault отказывается уходить из россии. Не то чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую агрессивную войну в Европе. Но за ошибки приходится платить, особенно когда они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Группу Renault", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее
Министерство иностранных дел Украины на этой неделе опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, которые остались в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.
В частности, в перечень вошли: французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, французский автопроизводитель Renault, французская сеть гипермаркетов "Ашан", немецкая торговая компания Metro, китайский технологический гигант Huawei, швейцарская продуктовая компания Nestle, медицинская компания Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания Pfizer, продовольственные компании PepsiCo, Danone и другие.
Ранее сегодня стало известно, что Nestlе приостановила работу брендов KitKat и Nesquik в россии.