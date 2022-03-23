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Украина призывает бойкотировать Renault, спонсирующую войну путина

Киев • УНН

 • 199695 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую автокорпорацию Renault, которая отказывается уходить из россии, пишет УНН.

Украина призывает бойкотировать Renault, спонсирующую войну путина

Цитата

"Renault отказывается уходить из россии. Не то чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую агрессивную войну в Европе. Но за ошибки приходится платить, особенно когда они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Группу Renault", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Министерство иностранных дел Украины на этой неделе опубликовало в Facebook список крупнейших компаний, которые остались в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.

В частности, в перечень вошли: французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, французский автопроизводитель Renault, французская сеть гипермаркетов "Ашан", немецкая торговая компания Metro, китайский технологический гигант Huawei, швейцарская продуктовая компания Nestle, медицинская компания Johnson & Johnson, американская фармацевтическая компания Pfizer, продовольственные компании PepsiCo, Danone и другие.

Ранее сегодня стало известно, что Nestlе приостановила работу брендов KitKat и Nesquik в россии.

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