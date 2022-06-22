Во Франции на Renault и Nissan подали в суд из-за проблем с двигателями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Партнеры по производству автомобилей Renault и Nissan во Франции получили повестки в суд от клиентов, у которых возникли проблемы с некоторыми двигателями, изготовленными между 2012 и 2016 годами. Об этом информирует УНН.
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Кристоф Легевакес, адвокат юридической платформы MyLeo, участвующий в судебном процессе, сказал, что компании были поставлены в известность об иске группы, представляющей около 1100 человек.
Он добавил, что его клиенты не требуют финансовой компенсации, но в качестве первого шага хотели получить доказательства своего заявления, что автопроизводители должны были отозвать, когда обнаружили проблему с 1,2-литровым бензиновым двигателем, который использовался в 400 000 автомобилей. в Европе с 2012 по 2016 год.
Ранее Renault заявляла, что двигатель, изготовленный в Испании и Великобритании, использовал слишком много масла, но добавил, что это не несет никаких рисков для безопасности. Официального отзыва регуляторами не было.
Во вторник автопроизводитель заявил, что не будет участвовать в каких-либо коллективных переговорах, а будет рассматривать вопрос выплаты компенсации клиентам в каждом отдельном случае.
Напомним
Российские активы японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге могут перейти в государственную собственность.
Компания Renault не ушла с рынка агрессора.