У Франції очікується новий прем’єр-міністр: його ім'я, можливо, назвуть сьогодні

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Київ • УНН

 • 15084 перегляди

Президент Макрон проводить консультації щодо нового глави уряду Франції. Найімовірнішим кандидатом вважається Тьєррі Боде, голова Французької економічної, соціальної та екологічної ради.

Консультації щодо кандидатури нового глави уряду проведено. Найбільш очікуваний кандидат, за даними французьких ЗМІ, - Тьєррі Боде, голова Французької економічної, соціальної та екологічної ради (CESE).

Передає УНН із посиланням на Euronews та L'Express.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав новий раунд переговорів щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра країни. У понеділок у Єлисейському палаці побували такі політики, як Бернар Казнев, Франсуа Олланд, а також Ніколя Саркозі.

Деякі французькі ЗМІ роблять ставку на призначення прем'єром Тьєррі Боде, який очолює Економічну і соціальну раду. За повідомленнями, він погодився бути призначеним прем'єр-міністром.

Контекст

У понеділок 26 серпня, після серії консультацій з лідерами партій та головами палат парламенту, президент Франції Еммануель Макрон виключив формування уряду на чолі з Люсі Кастес та розпочав "новий раунд консультацій" з метою пошуку прийнятного виходу з безпрецедентної політичної кризи, що склалася за часів V Республіки, зазначають ЗМІ.

Доповнення

Люсі Касте відреагувала на гіпотезу щодо Тьєррі Боде в кулуарах візиту до мерії міста Ла-Курнев у департаменті Сена-Сен-Дені.

Мені здається важливим мати мандат Нового народного фронту, який переміг на виборах. Новий народний фронт підтримує політичні зміни. І тому він підтримає кандидата або особу, яка в змозі змінити політику, що проводиться в цій країні

- сказала вона в інтерв'ю Le Figaro.

У Франції ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціювала імпічмент президента Макрона01.09.24, 02:36 • 19822 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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