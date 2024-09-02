Во Франции ожидается новый премьер-министр: его имя, возможно, назовут сегодня
Киев • УНН
Президент Макрон проводит консультации относительно нового главы правительства Франции. Наиболее вероятным кандидатом считается Тьерри Боде, председатель Французского экономического, социального и экологического совета.
Консультации по кандидатуре нового главы правительства проведены. Наиболее ожидаемый кандидат, по данным французских СМИ, - Тьерри Боде, председатель Французского экономического, социального и экологического совета (CESE).
Передает УНН с ссылкой на Euronews и L'Express.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон начал новый раунд переговоров по кандидатуре будущего премьер-министра страны. В понедельник в Елисейском дворце побывали такие политики, как Бернар Казнев, Франсуа Олланд, а также Николя Саркози.
Некоторые французские СМИ делают ставку на назначение премьером Тьерри Боде, который возглавляет Экономический и социальный совет. По сообщениям, он согласился быть назначенным премьер-министром.
Контекст
В понедельник 26 августа, после серии консультаций с лидерами партий и председателями палат парламента, президент Франции Эммануэль Макрон исключил формирование правительства во главе с Люси Кастес и начал «новый раунд консультаций» с целью поиска приемлемого выхода из беспрецедентного политического кризиса, сложившегося во времена V Республики, отмечают СМИ.
Дополнение
Люси Касте отреагировала на гипотезу о Тьерри Боде в кулуарах визита в мэрию города Ла-Курнев в департаменте Сена-Сен-Дени.
Мне кажется важным иметь мандат Нового народного фронта, который победил на выборах. Новый народный фронт поддерживает политические изменения. И поэтому он поддержит кандидата или лицо, которое в состоянии изменить политику, проводимую в этой стране
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