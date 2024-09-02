Во Франции ожидается новый премьер-министр: его имя, возможно, назовут сегодня

Консультации по кандидатуре нового главы правительства проведены. Наиболее ожидаемый кандидат, по данным французских СМИ, - Тьерри Боде, председатель Французского экономического, социального и экологического совета (CESE).

Передает УНН с ссылкой на Euronews и L'Express.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон начал новый раунд переговоров по кандидатуре будущего премьер-министра страны. В понедельник в Елисейском дворце побывали такие политики, как Бернар Казнев, Франсуа Олланд, а также Николя Саркози.

Некоторые французские СМИ делают ставку на назначение премьером Тьерри Боде, который возглавляет Экономический и социальный совет. По сообщениям, он согласился быть назначенным премьер-министром.

Контекст

В понедельник 26 августа, после серии консультаций с лидерами партий и председателями палат парламента, президент Франции Эммануэль Макрон исключил формирование правительства во главе с Люси Кастес и начал «новый раунд консультаций» с целью поиска приемлемого выхода из беспрецедентного политического кризиса, сложившегося во времена V Республики, отмечают СМИ.

Дополнение

Люси Касте отреагировала на гипотезу о Тьерри Боде в кулуарах визита в мэрию города Ла-Курнев в департаменте Сена-Сен-Дени.

Мне кажется важным иметь мандат Нового народного фронта, который победил на выборах. Новый народный фронт поддерживает политические изменения. И поэтому он поддержит кандидата или лицо, которое в состоянии изменить политику, проводимую в этой стране - сказала она в интервью Le Figaro.

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