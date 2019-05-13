У ФФУ прозвітували про нові футбольні поля на Херсонщині

"Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Отже, у Херсонській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 16 об’єктів (15 майданчиків та 1 поле)", - зауважили у Федерації.

Зокрема, було побудовано:

м. Херсон — 3 майданчики;

Бериславський район — 1 майданчик;

Білозерський район — 1 майданчик;

Голопристанський район — 1 майданчик;

Скадовський район — 2 майданчики, 1 поле;

Високопільський район — 1 майданчик;

Чаплинський район — 2 майданчики;

Каховський район — 1 майданчик;

Нижньосірогозький район — 1 майданчик;

м. Каховка — 1 майданчик;

Олешківський район — 1 майданчик.

"Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 30 об’єктів: 28 майданчиків та 2 поля. Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 30 об’єктів: 28 майданчиків та 2 поля", - резюмували у ФФУ.

Нагадаємо, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків, на Рівненщині - 15, в Івано-Франківській області - 53, а в Дніпропетровській - 95.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.