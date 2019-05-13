У ФФУ прозвітували про нові футбольні поля на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У межах підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня у Запоріжжі, федерація підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Про це повідомила прес-служба ФФУ, передає УНН.
"Беруться до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел. Отже, у Херсонській області ситуація така. Протягом 2018 року побудовано 16 об’єктів (15 майданчиків та 1 поле)", - зауважили у Федерації.
Зокрема, було побудовано:
м. Херсон — 3 майданчики;
Бериславський район — 1 майданчик;
Білозерський район — 1 майданчик;
Голопристанський район — 1 майданчик;
Скадовський район — 2 майданчики, 1 поле;
Високопільський район — 1 майданчик;
Чаплинський район — 2 майданчики;
Каховський район — 1 майданчик;
Нижньосірогозький район — 1 майданчик;
м. Каховка — 1 майданчик;
Олешківський район — 1 майданчик.
"Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 30 об’єктів: 28 майданчиків та 2 поля. Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 30 об’єктів: 28 майданчиків та 2 поля", - резюмували у ФФУ.
Нагадаємо, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків, на Рівненщині - 15, в Івано-Франківській області - 53, а в Дніпропетровській - 95.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.