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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53207 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80251 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96403 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101461 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124917 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112144 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138144 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130174 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В ФФУ отчитались о новых футбольных полях в Херсонской области

В ФФУ отчитались о новых футбольных полях в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В рамках подготовки к проведению XXII Конгресса ФФУ, который состоится 17 мая в Запорожье, федерация подводит итоги работы по развитию футбольной инфраструктуры в различных регионах нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба ФФУ, передает УНН.

"Принимаются во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников. Итак, в Херсонской области ситуация такова. В течение 2018 года построено 16 объектов (15 площадок и 1 поле)", - отметили в Федерации.

В частности, было построено:

м. Херсон - 3 площадки;

Бериславский район - 1 площадка;

Белозерский район - 1 площадка;

Голопристанский район - 1 площадка;

Скадовский район - 2 площадки, 1 поле;

Высокопольский район - 1 площадка;

Чаплинский район - 2 площадки;

Каховский район - 1 площадка;

Нижнесерогозский район - 1 площадка;

м. Каховка - 1 площадка;

Алешковский район - 1 площадка.

"Начиная с 2015 года (включительно) - построено 30 объектов: 28 площадок и 2 поля. Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 30 объектов: 28 площадок и 2 поля", - резюмировали в ФФУ.

Напомним, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок, в Ровенской - 15, в Ивано-Франковской области - 53, а в Днепропетровской - 95.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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