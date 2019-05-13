В ФФУ отчитались о новых футбольных полях в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В рамках подготовки к проведению XXII Конгресса ФФУ, который состоится 17 мая в Запорожье, федерация подводит итоги работы по развитию футбольной инфраструктуры в различных регионах нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Принимаются во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников. Итак, в Херсонской области ситуация такова. В течение 2018 года построено 16 объектов (15 площадок и 1 поле)", - отметили в Федерации.
В частности, было построено:
м. Херсон - 3 площадки;
Бериславский район - 1 площадка;
Белозерский район - 1 площадка;
Голопристанский район - 1 площадка;
Скадовский район - 2 площадки, 1 поле;
Высокопольский район - 1 площадка;
Чаплинский район - 2 площадки;
Каховский район - 1 площадка;
Нижнесерогозский район - 1 площадка;
м. Каховка - 1 площадка;
Алешковский район - 1 площадка.
"Начиная с 2015 года (включительно) - построено 30 объектов: 28 площадок и 2 поля. Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 30 объектов: 28 площадок и 2 поля", - резюмировали в ФФУ.
Напомним, в течение года в Тернопольской области появилось 28 футбольных площадок, в Ровенской - 15, в Ивано-Франковской области - 53, а в Днепропетровской - 95.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.