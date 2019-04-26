На Рівненщині за минулий рік збудовано 15 футбольних майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У рамках підготовки до проведення XXII Конгресу ФФУ, що відбудеться 17 травня в Запоріжжі, Федерація футболу України підбиває підсумки роботи з розвитку футбольної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Як повідомляє прес-служба ФФУ, до уваги беруться футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел, передає УНН.
Отже, у Рівненській області ситуація наступна. Протягом 2018 року побудовано 15 об’єктів (15 майданчиків), зокрема:
місто Рівне — 3 майданчики;
Дубенський район — 1 майданчик;
Дубровицький район — 3 майданчики;
Костопільський район — 2 майданчики;
Рівненський район — 2 майданчики;
Сарненський район — 2 майданчики;
місто Дубно — 1 майданчик;
місто Вараш — 1 майданчик.
До слова, починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 20 об’єктів: 20 майданчиків. Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 50 об’єктів: 50 майданчиків.
Нагадаємо, як писав УНН, в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики. А на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об’єктів.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.