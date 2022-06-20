У Федерації боксу України заявили про рейдерське захоплення організації

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“Всеукраїнська ГО „Федерація боксу України“ офіційно повідомляє про рейдерське захоплення ФБУ шляхом незаконних реєстраційних дій та зміни даних про юридичну особу (керівника) в Єдиному державному реєстрі на підставі підроблених документів”, — йдеться в офіційному листі.

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Так, замість законного керівника ФБУ Продивуса Володимира в ЄДР зʼявився запис про керівника ФБУ — Шевченка Кирила, який нібито був обраний 22.02.2022 на “позачерговій конференції ФБУ”.

В організції повідомляють, що ніяких зборів чи конференцій не було, а протокол є підробкою.

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