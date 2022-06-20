У Федерації боксу України заявили про рейдерське захоплення організації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Федерація боксу України підготувала офіційного листа Міністерству молоді та спорту, у якому повідомила про рейдерське захоплення організації. Про це інформує УНН.
Цитата
“Всеукраїнська ГО „Федерація боксу України“ офіційно повідомляє про рейдерське захоплення ФБУ шляхом незаконних реєстраційних дій та зміни даних про юридичну особу (керівника) в Єдиному державному реєстрі на підставі підроблених документів”, — йдеться в офіційному листі.
Деталі
Так, замість законного керівника ФБУ Продивуса Володимира в ЄДР зʼявився запис про керівника ФБУ — Шевченка Кирила, який нібито був обраний 22.02.2022 на “позачерговій конференції ФБУ”.
В організції повідомляють, що ніяких зборів чи конференцій не було, а протокол є підробкою.
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