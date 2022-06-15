Українські веслувальники написали скаргу на тренера і порівнюють з "окупантом"

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У листопаді 2021 року Нагаєв замінив на посаді головного тренера збірної дворазового олімпійського чемпіона з веслування Юрія Чебана. А вже на початку червня українські байдарочники звинуватили нового наставника в некомпетентності, у деморалізації підопічних, а чемпіон світу Дмитро Даниленко навіть порівняв вчинки тренера з діями "окупантів".

Першим із українських веслувальників висловився Іван Семикін після того, як виборов "золото" в байдарці-четвірці на дистанції 500 м на етапі Кубка світу в Познані. Зокрема, у своєму пості у Facebook спортсмен зазначив, що Ігор Нагаєв не є ефективним менеджером у збірній України. Ба більше, він "деморалізує команду".

Позицію Семикіна також підтримав інший чемпіон світу Дмитро Даниленко, який у своїй публічній заяві у Facebook порівняв Нагаєва з "окупантом".

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"Окупант - ось як поводить себе новий головний тренер Ігор Нагаєв. Людина, що заплямувала свою репутацію задовго до приходу в нашу веслувальну сім’ю, двічі полишавши посади зі скандалом. Усе нове – добре забуте старе! Ігор Нагаєв за пів року співпраці з командою лише втратив залишки свого авторитету, взаємоповаги та довіри. Тому ця людина не є компетентною на своїй посаді та не відповідає жодному критерію лідера команди!" - написав спортсмен.

Розкритикувала діяльність головного тренера і Анастасія Горлова – чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу з веслування на байдарці. Горлова заявила, що Нагаєв "зруйнував половину команди та підготовку". У публікації у Facebook спортсменка розповіла, що тренер відмовився допускати до зборів байдарочниць і не хоче делегувати їх на чемпіонат світу в Канаді. Хоча організатори змагань були готові оплатити всі витрати української команди, окрім квитків на літак.

У ФКУ зазначили, що 6 червня провели засідання Виконавчого комітету, під час якого попросили головного тренера Нагаєва окреслити причини конфлікту в команді. Нагаєв же відмовився та сказав, що ця справа стосується лише Міністерства молоді і спорту України, адже саме воно є безпосереднім роботодавцем тренера.

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