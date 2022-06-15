Украинские гребцы написали жалобу на тренера и сравнивают с "оккупантом"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В сборной Украины по гребле назрел конфликт между новым главным тренером Игорем Нагаевым и рядом украинских спортсменов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Подробности

В ноябре 2021 года Нагаев заменил в должности главного тренера сборной двукратного олимпийского чемпиона по гребле Юрия Чебана. А уже в начале июня украинские байдарочники обвинили нового наставника в некомпетентности, в деморализации подопечных, а чемпион мира Дмитрий Даниленко даже сравнил поступки тренера с действиями "оккупантов".

Первым из украинских гребцов высказался Иван Семикин после того, как завоевал "золото" в байдарке-четверке на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Познани. В частности, в своем посту в Facebook спортсмен отметил, что Игорь Нагаев не является эффективным менеджером сборной Украины. Более того, он "деморализует команду".

Позицию Семикина также поддержал другой чемпион мира Дмитрий Даниленко, который в своем публичном заявлении в Facebook сравнил Нагаева с "оккупантом".

Цитата

"Оккупант - вот как ведет себя новый главный тренер Игорь Нагаев. Человек, запятнавший свою репутацию задолго до прихода в нашу гребную семью, дважды оставляя должности со скандалом. Все новое – хорошо забыто старое! Игорь Нагаев за полгода сотрудничества с командой только потерял остатки своего авторитета, взаимоуважения и доверия, поэтому этот человек не компетентен на своей должности и не отвечает ни одному критерию лидера команды!" – написал спортсмен.

Раскритиковала деятельность главного тренера и Анастасия Горлова – чемпионка Европы и призер чемпионата мира по гребле на байдарке. Горлова заявила, что Нагаев "разрушил половину команды и подготовку". В публикации в Facebook спортсменка рассказала, что тренер отказался допускать в собрание байдарочниц и не хочет делегировать их на чемпионат мира в Канаде. Хотя организаторы соревнований были готовы оплатить все расходы украинской команды, кроме билетов на самолет.

В ФКУ отметили, что 6 июня провели заседание Исполнительного комитета, в ходе которого попросили главного тренера Нагаева определить причины конфликта в команде. Нагаев же отказался и сказал, что это дело касается только Министерства молодежи и спорта Украины, ведь именно оно является непосредственным работодателем тренера.

Напомним

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