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П'ять гравців збірної України захворіли під час матчів Ліги Націй: стверджують, що це не коронавірус

П'ять гравців збірної України захворіли під час матчів Ліги Націй: стверджують, що це не коронавірус

Київ • УНН

 • 163970 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Офіційну версію хвороби тренер збірної України Олександр Петраков пояснив ще після матчу проти Вірменії. Він запевнив, що гравці не мали ознак епідемії, а лише були застуджені через холодну погоду в Уельсі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У стартових двох матчах України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 (проти Шотландії та Вельсу) синьо-жовті грали основним складом. А от у наступних двох матчах (з Ірландією та Вірменією) активно застосовували ротацію, причому перед останньою грою вона була пов'язана з хворобами футболістів.

Тенденція хвороб гравців продовжилася, і перед поєдинком проти Ірландії Україна теж має кадрові втрати. Крім травмованого форварда Романа Яремчука, у матчі не зіграють півзахисники Олександр Зубков та Руслан Маліновський, які за словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, також захворіли.

Загалом перед останнім матчем проти Ірландії Україна мала одразу десять кадрових втрат, п'ять з яких - через хворобу. З них Едуард Соболь, Олександр Сирота та Андрій Ярмоленко готуються до матчу - Руслан Маліновський та Олександр Зубков не гратимуть.

Нагадаємо

Україна поступилася Уельсу та не поїде на чемпіонат світу з футболу 2022.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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