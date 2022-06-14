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Пять игроков сборной Украины заболели во время матчей Лиги Наций: утверждают, что это не коронавирус

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Официальную версию болезни тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил еще после матча против Армении. Он заверил, что игроки не имели признаков эпидемии, а только были простужены из-за холодной погоды в Уэльсе. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В стартовых двух матчах Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 (против Шотландии и Уэльса) сине-желтые играли основным составом. А вот в следующих двух матчах (с Ирландией и Арменией) активно использовали ротацию, причем перед последней игрой она была связана с болезнями футболистов.

Тенденция болезней игроков продолжилась, и перед поединком против Ирландии у Украины тоже есть кадровые потери. Кроме травмированного форварда Романа Яремчука, в матче не сыграют полузащитники Александр Зубков и Руслан Малиновский, которые, по словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, также заболели.

В целом перед последним матчем против Ирландии Украина имела сразу десять кадровых потерь, пять из которых – по болезни. Из них Эдуард Соболь, Александр Сирота и Андрей Ярмоленко готовятся к матчу – Руслан Малиновский и Александр Зубков не будут играть.

Напомним

Украина уступила Уэльсу и не поедет на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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