В Федерации бокса Украины заявили о рейдерском захвате организации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Федерация бокса Украины подготовила официальное письмо Министерству молодежи и спорта, в котором сообщила о рейдерском захвате организации. Об этом информирует УНН.
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“Всеукраинская ОО „Федерация бокса Украины“ официально сообщает о рейдерском захвате ФБУ путем незаконных регистрационных действий и изменения данных о юридическом лице (руководителе) в Едином государственном реестре на основании поддельных документов”, — говорится в официальном письме.
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Так, вместо законного руководителя ФБУ Продивуса Владимира в ЕГР появилась запись о руководителе ФБУ — Шевченко Кирилла, который якобы был избран 22.02.2022 на “внеочередной конференции ФБУ”.
В организации сообщают, что никаких собраний или конференций не было, а протокол является подделкой.
Напомним
Украинские гребцы написали жалобу на тренера и сравнивают с “оккупантом”.