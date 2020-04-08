У двох областях СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованих антисептиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Служба безпеки України на Житомирщині та Київщині блокувала підпільні виробництва та реалізацію фальсифікованих дезінфікуючих засобів на мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України блокувала на Житомирщині та у столичному регіоні масштабне незаконне виготовлення і реалізацію неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів на мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на початку березня оперативники Управління СБ України в Житомирській області отримали інформацію про спробу групи осіб поставити фальсифікований антисептичний засіб до лікарських установ регіону, зокрема до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці блокували поставки, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.
"За попередніми даними досудового розслідування встановлено, що незаконне виробництво та збут неякісного фальсифікату у Житомирській області організували троє житомирян. Одна із спільниць раніше працювала на місцевому підприємстві, яке легально виготовляє антисептик. Підпільний цех зловмисники облаштували в орендованих приміщеннях у промисловій зоні обласного центру. Співробітники СБУ задокументували, що виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів відбувалося кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження за невідомою рецептурою без жодних дозвільних документів та контролю якості", - повідомили у пресслужбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники запобігли вивезенню з України до Азербайджану антисептиків на суму близько 30 тис. євро.
Вказано, що масштабніше виробництво підробленого антисептика здійснювалося у нежитлових приміщеннях на околицях Києва та у Київській області.
"Бізнес-партнери" житомирян налагодили виготовлення не лише "вітчизняних" дезінфікуючих засобів, а й антисептику "стандарту ЄС". Готову продукцію під виглядом відомих марок вітчизняних та європейських дезінфікуючих засобів зловмисники збували на території нашої держави через аптечні мережі, у тому числі комунальні, та інтернет-магазини", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці виявили майже 70 тисяч літрів етанолу, близько 10,5 літрів фальсифікованих антисептиків, хімічні сполуки, порожню тару та наклейки торгових марок. Також виявили обладнання для виготовлення контрафактних дезінфікуючих засобів, бухгалтерські документи, печатки 84 суб’єктів господарювання із ознаками фіктивності та кліше підписів їх керівників. Вилучені зразки продукції надіслали на експертизу.
"У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Додатково перевіряється механізм збуту неякісного антисептичного засобу до аптечних закладів, особливо з огляду на ажіотаж, пов'язаний із загрозою поширення коронавірусної інфекції", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Буковині викрили чоловіка, який незаконно продавав протерміновані маски та антисептики.