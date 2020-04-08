В двух областях СБУ разоблачила масштабное производство фальсифицированных антисептиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Житомирской и Киевской областях блокировала подпольные производства и реализацию фальсифицированных дезинфицирующих средств на миллионы гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области и в столичном регионе масштабное незаконное изготовление и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств на миллионы гривен", - говорится в сообщении.
Указано, что в начале марта оперативники Управления СБ Украины в Житомирской области получили информацию о попытке группы лиц поставить фальсифицированное антисептическое средство в лечебные учреждения региона, в частности в областную детскую больницу. Правоохранители блокировали поставки, по данному факту было начато уголовное производство.
"По предварительным данным предварительного расследования установлено, что незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое житомирян. Одна из соучасниц ранее работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик. Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения за неизвестной рецептурой без разрешительных документов и контроля качества", - сообщили в пресс-службе.
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Указано, что масштабное производство поддельного антисептика осуществлялось в нежилых помещениях на окраинах Киева и в Киевской области.
"Бизнес-партнеры" житомирян наладили изготовление не только "отечественных" дезинфицирующих средств, но и антисептика "стандарта ЕС". Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что во время обысков правоохранители обнаружили почти 70 тысяч литров этанола, около 10,5 литров фальсифицированных антисептиков, химические соединения, пустую тару и наклейки марок. Также обнаружили оборудование для изготовления контрафактных дезинфицирующих средств, бухгалтерские документы, печати 84 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и клише подписей их руководителей. Изъятые образцы продукции прислали на экспертизу.
"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Дополнительно проверяется механизм сбыта некачественного антисептического средства в аптечных заведений, особенно учитывая ажиотаж, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на Буковине разоблачили мужчину, который незаконно продавал просроченные маски и антисептики.