На Буковині викрили чоловіка, який незаконно продавав протерміновані маски та антисептики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чернівецькій області викрили чоловіка, який через мережу Інтернет здійснював незаконний продаж протермінованих масок індивідуального захисту й антисептичних засобів підпільного виробництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернівецької області.
“Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області спільно з територіальним підрозділом кіберполіції викрили під час моніторингу мережі Інтернет невідомого громадянина, що здійснював через веб-ресурси незаконний продаж масок та антисептичних засобів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що поліція встановила особу правопорушника: ним виявився 47-річний буковинець, який розміщував на різних онлайн-сервісах оголошення з продажу засобів індивідуального захисту.
При цьому він не є суб’єктом господарювання і не має права здійснювати відповідний вид діяльності.
Співробітники Чернівецького відділу поліції вилучили 524 маски індивідуального захисту та 425 флаконів антисептичних засобів.
На порушника поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Харкові викрили масштабну незаконну оборудку, організатори якої продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії — майже 61 мільйон грн.