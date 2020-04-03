На Буковине разоблачили мужчину, который незаконно продавал просроченные маски и антисептики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черновицкой области разоблачили мужчину, который через сеть Интернет осуществлял незаконную продажу просроченных масок индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств подпольного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
“Сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП в Черновицкой области совместно с территориальным подразделением киберполиции разоблачили во время мониторинга сети Интернет неизвестного гражданина, который осуществлял через веб-ресурсы незаконную продажу масок и дезинфицирующих средств”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что полиция установила личность правонарушителя: им оказался 47-летний буковинец, который размещал на различных онлайн-сервисах объявление по продаже средств индивидуальной защиты.
При этом он не является субъектом хозяйствования и не имеет права осуществлять соответствующий вид деятельности.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции изъяли 524 маски индивидуальной защиты и 425 флаконов антисептических средств.
На нарушителя полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку, организаторы которой продали иностранцу более 300 тыс. медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии — почти 61 млн грн.