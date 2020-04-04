Прикордонники запобігли вивезенню з України до Азербайджану антисептиків на суму близько 30 тис євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прикордонники в морському пункті пропуску “Чорноморськ” зупинили спробу вивезення з України до Азербайджану засобів дезінфекції на суму близько 30 000 євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеського Прикордонного Загону.
"Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, правоохоронцями викрито факт переміщення антисептиків у вантажному транспортному засобі, які мали доправитись до Азербайджану. В ході проведення спільного огляду у вантажівці виявлено 4000 літрів та 300 000 таблетованих дезінфікуючих засобів",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі проводяться перевірочні заходи, а зразки антисептиків відібрані для проведення незалежної експертизи.
"Дані засоби є вкрай необхідними для нашої держави під час пандемії. Загальна вартість вказаних засобів становить близько 30 000 євро",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Волині виявили підпільне виробництво та вилучили фальсифікованих антисептиків на 2 млн грн.