Пограничники предотвратили вывоз из Украины в Азербайджан антисептиков на сумму около 30 тыс евро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пограничники в морском пункте пропуска "Черноморск" пресекли попытку вывоза из Украины в Азербайджан средств дезинфекции на сумму около 30 000 евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда.
"Исходя из анализа и оценки рисков, правоохранителями разоблачен факт перемещения антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были доправитись в Азербайджан. В ходе проведения общего осмотра в грузовике обнаружено 4000 литров и 300 000 таблетированных дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, а образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.
"Данные средства являются крайне необходимыми для нашего государства во время пандемии. Общая стоимость указанных средств составляет около 30 000 евро", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Волыни обнаружили подпольное производство и изъяли фальсифицированных антисептиков на 2 млн грн.