На Волині виявили підпільне виробництво та вилучили фальсифікованих антисептиків на 2 млн грн

КИЇВ. 21 березня. УНН. На Волині СБУ виявила групу осіб, яка налагодила виготовлення фальсифікованих антисептиків з етилового спирту, який перебуває в незаконному обігу. Вилучили продукції на 2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.