На Волыни обнаружили подпольное производство и изъяли фальсифицированных антисептиков на 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На Волыни СБУ обнаружила группу лиц, которая наладила изготовление фальсифицированных антисептиков из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте. Изъяли продукции на 2 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Прокуратура Волынской области совместно с работниками СБУ задокументировали деятельность группы лиц, которые, по мнению следствия, наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, лекарственного средства, якобы предназначенного для дезинфекции. Правоохранители задержали на границе Волынской области грузовик с 20 т фальсифицированной продукции на сумму более 2 млн грн”, — говорится в сообщении.
Указано, что фальсификат обнаружили в одном из сел Киверцовского района. Сырье для изготовления поддельных лекарственных препаратов не имело противовирусного действия, а его использование может быть вредным для здоровья человека. Также там обнаружили моющие средства якобы известных европейских брендов и оборудование и тару для розлива.
“По мнению следствия, ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн такого „антисептика“ на сумму 1,5 млн грн и сбывал его. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве по ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины, решается вопрос об аресте изъятого имущества”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесли информацию о нарушениях установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 321-2 УК Украины).
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