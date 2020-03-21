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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101189 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104561 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106561 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105473 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 114226 просмотра

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На Волыни обнаружили подпольное производство и изъяли фальсифицированных антисептиков на 2 млн грн

На Волыни обнаружили подпольное производство и изъяли фальсифицированных антисептиков на 2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16213 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На Волыни СБУ обнаружила группу лиц, которая наладила изготовление фальсифицированных антисептиков из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте. Изъяли продукции на 2 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“Прокуратура Волынской области совместно с работниками СБУ задокументировали деятельность группы лиц, которые, по мнению следствия, наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, лекарственного средства, якобы предназначенного для дезинфекции. Правоохранители задержали на границе Волынской области грузовик с 20 т фальсифицированной продукции на сумму более 2 млн грн”, — говорится в сообщении.

Указано, что фальсификат обнаружили в одном из сел Киверцовского района. Сырье для изготовления поддельных лекарственных препаратов не имело противовирусного действия, а его использование может быть вредным для здоровья человека. Также там обнаружили моющие средства якобы известных европейских брендов и оборудование и тару для розлива.

“По мнению следствия, ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн такого „антисептика“ на сумму 1,5 млн грн и сбывал его. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве по ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины, решается вопрос об аресте изъятого имущества”, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесли информацию о нарушениях установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 321-2 УК Украины).

Напомним, полиция предупредила продажу несертифицированных тестов на COVID-19.

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