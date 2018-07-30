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У ДТП з мотоциклом у Львівській області постраждали двоє дітей

У ДТП з мотоциклом у Львівській області постраждали двоє дітей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла сталася у Львівській області, внаслідок чого отримали травми двоє дітей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 липня близько 15:30 у селі Підгородці Сколівського району. Водій мотоцикла "Сабур", 32-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зачепив кермом дитячий візок, у якому перебувала дівчинка віком одинадцять місяців. Дитина була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї забої. Також травмована дворічна сестра дівчинки - у неї такий самий діагноз. У момент наїзду діти перебували з мамою на узбіччі дороги", - розповіли у ГУНП.

Мотоцикліст також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Сумській області автомобіль на смерть збив малолітнього хлопчика, який у цей час з бабусею йшов узбіччям дороги. 

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