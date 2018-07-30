В ДТП с мотоциклом во Львовской области пострадали двое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 июля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошла во Львовской области, в результате чего получили травмы двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 15:30 в селе Подгородцы Сколевского района. Водитель мотоцикла "Сабур", 32-летний местный житель, не справился с управлением и зацепил рулем коляску, в котором находилась девочка возрастом одиннадцать месяцев. Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него ушибы. Также травмирована двухлетняя сестра девочки - у нее такой же диагноз. В момент наезда дети находились с мамой на обочине дороги", - рассказали в ГУНП.
Мотоциклист также получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Сумской области автомобиль насмерть сбил малолетнего мальчика, который в это время с бабушкой шел по обочине дороги.