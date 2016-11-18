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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14001 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У ДТП на Львівщині потрапив екскурсійний автобус, є потерпілі

У ДТП на Львівщині потрапив екскурсійний автобус, є потерпілі

Київ • УНН

 • 8727 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. На автодорозі "Київ-Чоп" у с. Розвадів Миколаївського району Львівської області автомобіль "Фольцваген Пассат" зіштовхнувся із екскурсійним автобусом "Міцубісі Темза" сполученням "Львів-Будапешт". Про це повідомили УНН у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Аварія сталася сьогодні, 18 листопада, о 00:25 год. Під час зіткнення пасажирів у автобусі не було. У ДТП постраждало четверо людей, зокрема, водій та пасажири легковика.

Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Наразі усі причини аварії з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Українські Національні Новини

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