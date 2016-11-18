У ДТП на Львівщині потрапив екскурсійний автобус, є потерпілі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. На автодорозі "Київ-Чоп" у с. Розвадів Миколаївського району Львівської області автомобіль "Фольцваген Пассат" зіштовхнувся із екскурсійним автобусом "Міцубісі Темза" сполученням "Львів-Будапешт". Про це повідомили УНН у департаменті цивільного захисту ЛОДА.
Аварія сталася сьогодні, 18 листопада, о 00:25 год. Під час зіткнення пасажирів у автобусі не було. У ДТП постраждало четверо людей, зокрема, водій та пасажири легковика.
Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.
Наразі усі причини аварії з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.