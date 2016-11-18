Во Львовской области в ДТП попал экскурсионный автобус, есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 18 ноября, в 00:25. Во время столкновения пассажиров в автобусе не было. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе, водитель и пассажиры легковушки.

Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Все причины аварии выясняются. Проводится доследственная проверка.