Во Львовской области в ДТП попал экскурсионный автобус, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. На автодороге "Киев-Чоп" в с. Розвадов Николаевского района Львовской области автомобиль "Фольксваген Пассат" столкнулся с экскурсионным автобусом "Мицубиси Темза" сообщением "Львов-Будапешт". Об этом сообщили УНН в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
Авария произошла сегодня, 18 ноября, в 00:25. Во время столкновения пассажиров в автобусе не было. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе, водитель и пассажиры легковушки.
Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Все причины аварии выясняются. Проводится доследственная проверка.