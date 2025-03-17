У ДПС розповіли, які галузі сплатили найбільше податків до бюджету України

У січні - лютому 2025 року підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків в Україні. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби, пише УНН.

Деталі

За січень – лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:

«оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 19,3 %;

«переробна промисловість» – 17,6 %;

«державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 13,1 %;

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 6,2 %.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні – лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

«переробна промисловість» – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;

«оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень;

«державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень;

«професійна, наукова та технічна діяльність» – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.

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