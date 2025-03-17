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У ДПС розповіли, які галузі сплатили найбільше податків до бюджету України

Київ • УНН

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У січні-лютому 2025 року найбільшу частку податків до бюджету сплатили підприємства оптово-роздрібної торгівлі (19,3%) та переробної промисловості (17,6%). Найбільше зростання сплати податків зафіксовано у переробній промисловості (+48%).

У ДПС розповіли, які галузі сплатили найбільше податків до бюджету України

У січні - лютому 2025 року підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків в Україні. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби, пише УНН.

Деталі

За січень – лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:

  • «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 19,3 %;
    • «переробна промисловість» – 17,6 %;
      • «державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 13,1 %;
        •  «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 6,2 %.

          Зростання податкових надходжень

          Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні – лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

          •  «переробна промисловість» – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;
            •  «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів»  – зростання на 34,7 %, або +13,8 млрд гривень;
              • «державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання на 36,2 %, або +9,7 млрд гривень;
                •  «професійна, наукова та технічна діяльність» – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.

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                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

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