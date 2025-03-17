У ДПС розповіли, які галузі сплатили найбільше податків до бюджету України
Київ • УНН
У січні-лютому 2025 року найбільшу частку податків до бюджету сплатили підприємства оптово-роздрібної торгівлі (19,3%) та переробної промисловості (17,6%). Найбільше зростання сплати податків зафіксовано у переробній промисловості (+48%).
У січні - лютому 2025 року підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості лідирують у сплаті податків в Україні. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби, пише УНН.
Деталі
За січень – лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:
- «оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – 19,3 %;
- «переробна промисловість» –
17,6 %;
- «державне управління й
оборона; обов'язкове соціальне страхування» – 13,1 %;
- «Постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» – 6,2 %.
Зростання податкових надходжень
Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні – лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:
- «переробна
промисловість» – зростання на 48 %, або +15,8 млрд грн;
- «оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» – зростання на
34,7 %, або +13,8 млрд гривень;
- «державне управління й
оборона; обов'язкове соціальне страхування» – зростання на 36,2 %, або +9,7
млрд гривень;
- «професійна, наукова
та технічна діяльність» – зростання на 58,7 %, або +5,2 млрд гривень.
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